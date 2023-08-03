Шадышкова (Гущина) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Гущин Антон Федоров
дев. фамилия Гущина
Бракосочетание
27.09.1882
священник Їоан Д҄іомидовꙏ | Знаменская церковь, Рызлей
Рождение ребёнка
15.02.1886
Сын: Шадышков Фёдор
Отец ребёнка: Шадышков Георгий (Егор)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шадышков Иван
Отец ребёнка: Шадышков Георгий (Егор)
Смерть
Неизвестно