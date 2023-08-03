Шадышкова (Гущина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадышкова (Гущина) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Гущин Антон Федоров

Мать: Гущина Матрена Григорьева

дев. фамилия Гущина
Бракосочетание
27.09.1882

Муж: Шадышков Георгий (Егор)

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
священник Їоан Д҄іомидовꙏ | Знаменская церковь, Рызлей
Рождение ребёнка
15.02.1886

Сын: Шадышков Фёдор

Отец ребёнка: Шадышков Георгий (Егор)

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадышков Иван

Отец ребёнка: Шадышков Георгий (Егор)

Смерть
Неизвестно
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