Гущина Матрена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина Матрена Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

22.01.1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.06.1855

Сын: Гущин Петр

Отец ребёнка: Гущин Антон Федоров

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Шадышкова (Гущина) Марфа

Отец ребёнка: Гущин Антон Федоров

дев. фамилия Гущина
Рождение ребёнка
11.01.1866

Дочь: (Гущина) Татьяна

Отец ребёнка: Гущин Антон Федоров

Рождение ребёнка
21.01.1872

Дочь: (Гущина) Ксения

Отец ребёнка: Гущин Антон Федоров

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.01.1872
Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от удара?

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