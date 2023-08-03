Гущина Матрена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти22.01.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.06.1855
Сын: Гущин Петр
Отец ребёнка: Гущин Антон Федоров
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Шадышкова (Гущина) Марфа
Отец ребёнка: Гущин Антон Федоров
дев. фамилия Гущина
Рождение ребёнка
11.01.1866
Дочь: (Гущина) Татьяна
Отец ребёнка: Гущин Антон Федоров
Рождение ребёнка
21.01.1872
Дочь: (Гущина) Ксения
Отец ребёнка: Гущин Антон Федоров
Смерть
22.01.1872
Причина смерти: от удара?