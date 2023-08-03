Гущин Антон Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гущин Федор Григорьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около ?.06.1855
Сын: Гущин Петр
Мать ребёнка: Гущина Матрена Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Шадышкова Марфа
Мать ребёнка: Гущина Матрена Григорьева
дев. фамилия Гущина
Рождение ребёнка
11.01.1866
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Гущина Матрена Григорьева
Рождение ребёнка
21.01.1872
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Гущина Матрена Григорьева
Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно