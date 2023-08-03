Гущин Антон Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущин Антон Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гущин Федор Григорьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около ?.06.1855

Сын: Гущин Петр

Мать ребёнка: Гущина Матрена Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Шадышкова Марфа

Мать ребёнка: Гущина Матрена Григорьева

дев. фамилия Гущина
Рождение ребёнка
11.01.1866

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Гущина Матрена Григорьева

Рождение ребёнка
21.01.1872

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Гущина Матрена Григорьева

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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