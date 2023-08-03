Гущин Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущин Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

05.10.1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Афанасий Федоров

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Антон Федоров

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
05.10.1874
Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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