Гущин Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти05.10.1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гущин Антон Федоров
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
05.10.1874
Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область