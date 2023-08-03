Шадышков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадышков Александр

Шадышков Александр

Место рождения

Россия

Дата рождения

11.09.1917

Дата смерти

07.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1917

Отец: Шадышков Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1944

Дочь: Королёва (Шадышкова) Татьяна

Мать ребёнка: Шадышкова (Береговая) Ирина

Рождение ребёнка
16.07.1949

Дочь: Болкунова (Шадышкова) Тамара

Мать ребёнка: Шадышкова (Береговая) Ирина

Рождение ребёнка
01.12.1952

Дочь: Калитова (Шадышкова) Надежда

Мать ребёнка: Шадышкова (Береговая) Ирина

Рождение ребёнка
01.04.1955

Дочь: Антонова (Шадышкова) Вера

Мать ребёнка: Шадышкова (Береговая) Ирина

Смерть
07.08.1960

Мы используем куки для улучшения работы сайта.