Шадышков Александр
Место рожденияРоссия
Дата рождения11.09.1917
Дата смерти07.08.1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1917
Отец: Шадышков Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1944
Дочь: Королёва (Шадышкова) Татьяна
Мать ребёнка: Шадышкова (Береговая) Ирина
Рождение ребёнка
16.07.1949
Дочь: Болкунова (Шадышкова) Тамара
Мать ребёнка: Шадышкова (Береговая) Ирина
Рождение ребёнка
01.12.1952
Дочь: Калитова (Шадышкова) Надежда
Мать ребёнка: Шадышкова (Береговая) Ирина
Рождение ребёнка
01.04.1955
Дочь: Антонова (Шадышкова) Вера
Мать ребёнка: Шадышкова (Береговая) Ирина
Смерть
07.08.1960