Антонова (Шадышкова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1955
Отец: Шадышков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антонов Александр
Рождение ребёнка
08.01.1979
Сын: Рожнов Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Антонов Александр
Рождение ребёнка
10.09.1986
Сын: Антонов Александр
Отец ребёнка: Антонов Александр
Рождение ребёнка
20.06.1988
Дочь: (Антонова) Мария
Отец ребёнка: Антонов Александр