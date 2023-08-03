Антонова (Шадышкова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Шадышкова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1955

Отец: Шадышков Александр

Мать: Шадышкова (Береговая) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Александр

Рождение ребёнка
08.01.1979

Сын: Рожнов Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Антонов Александр

Рождение ребёнка
10.09.1986

Сын: Антонов Александр

Отец ребёнка: Антонов Александр

Рождение ребёнка
20.06.1988

Дочь: (Антонова) Мария

Отец ребёнка: Антонов Александр

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