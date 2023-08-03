Антонов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 2005 и 2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова (Шадышкова) Вера

Рождение ребёнка
08.01.1979

Сын: Рожнов Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: Антонова (Шадышкова) Вера

Рождение ребёнка
10.09.1986

Сын: Антонов Александр

Мать ребёнка: Антонова (Шадышкова) Вера

Рождение ребёнка
20.06.1988

Дочь: (Антонова) Мария

Мать ребёнка: Антонова (Шадышкова) Вера

Смерть
Между 2005 и 2007

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