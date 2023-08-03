Антонов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 2005 и 2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1979
Сын: Рожнов Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: Антонова (Шадышкова) Вера
Рождение ребёнка
10.09.1986
Сын: Антонов Александр
Мать ребёнка: Антонова (Шадышкова) Вера
Рождение ребёнка
20.06.1988
Дочь: (Антонова) Мария
Мать ребёнка: Антонова (Шадышкова) Вера
Смерть
Между 2005 и 2007