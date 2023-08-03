Шадышкова (Береговая) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадышкова (Береговая) Ирина

Место рождения

Россия

Дата рождения

14.05.1922

Дата смерти

03.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1922

Отец: Береговой Филипп

Мать: Береговая Текля

Смена имени
Неизвестно
Раиса
Рождение ребёнка
26.09.1944

Дочь: Королёва (Шадышкова) Татьяна

Отец ребёнка: Шадышков Александр

Рождение ребёнка
16.07.1949

Дочь: Болкунова (Шадышкова) Тамара

Отец ребёнка: Шадышков Александр

Рождение ребёнка
01.12.1952

Дочь: Калитова (Шадышкова) Надежда

Отец ребёнка: Шадышков Александр

Рождение ребёнка
01.04.1955

Дочь: Антонова (Шадышкова) Вера

Отец ребёнка: Шадышков Александр

Смерть
03.05.1992

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