Шадышкова (Береговая) Ирина
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.05.1922
Дата смерти03.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1922
Отец: Береговой Филипп
Мать: Береговая Текля
Смена имени
Неизвестно
Раиса
Рождение ребёнка
26.09.1944
Дочь: Королёва (Шадышкова) Татьяна
Отец ребёнка: Шадышков Александр
Рождение ребёнка
16.07.1949
Дочь: Болкунова (Шадышкова) Тамара
Отец ребёнка: Шадышков Александр
Рождение ребёнка
01.12.1952
Дочь: Калитова (Шадышкова) Надежда
Отец ребёнка: Шадышков Александр
Рождение ребёнка
01.04.1955
Дочь: Антонова (Шадышкова) Вера
Отец ребёнка: Шадышков Александр
Смерть
03.05.1992