Береговой Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береговой Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Береговой Аверкий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Береговая Текля

Рождение ребёнка
20.02.1920

Дочь: Крысенко (Береговой) Мария

Мать ребёнка: Береговая Текля

Рождение ребёнка
14.05.1922

Дочь: Шадышкова (Береговая) Ирина

Мать ребёнка: Береговая Текля

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Береговой) Антонина

Мать ребёнка: Береговая Текля

Рождение ребёнка
1930

Сын: Береговой Павел

Мать ребёнка: Береговая Текля

Рождение ребёнка
1941

Сын: Береговой Анатолий

Мать ребёнка: Береговая Текля

Босовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Береговой Пётр

Мать ребёнка: Береговая Текля

Смерть
Неизвестно

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