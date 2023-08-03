Береговой Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Береговой Аверкий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Береговая Текля
Рождение ребёнка
20.02.1920
Дочь: Крысенко (Береговой) Мария
Мать ребёнка: Береговая Текля
Рождение ребёнка
14.05.1922
Дочь: Шадышкова (Береговая) Ирина
Мать ребёнка: Береговая Текля
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Береговой) Антонина
Мать ребёнка: Береговая Текля
Рождение ребёнка
1930
Сын: Береговой Павел
Мать ребёнка: Береговая Текля
Рождение ребёнка
1941
Сын: Береговой Анатолий
Мать ребёнка: Береговая Текля
Босовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1943
Сын: Береговой Пётр
Мать ребёнка: Береговая Текля
Смерть
Неизвестно