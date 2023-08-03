Береговая Текля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береговая Текля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Береговой Филипп

Рождение ребёнка
20.02.1920

Дочь: Крысенко (Береговой) Мария

Отец ребёнка: Береговой Филипп

Рождение ребёнка
14.05.1922

Дочь: Шадышкова (Береговая) Ирина

Отец ребёнка: Береговой Филипп

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Береговой) Антонина

Отец ребёнка: Береговой Филипп

Рождение ребёнка
1930

Сын: Береговой Павел

Отец ребёнка: Береговой Филипп

Рождение ребёнка
1941

Сын: Береговой Анатолий

Отец ребёнка: Береговой Филипп

Босовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Береговой Пётр

Отец ребёнка: Береговой Филипп

Смерть
Неизвестно

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