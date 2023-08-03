Береговая Текля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Береговой Филипп
Рождение ребёнка
20.02.1920
Дочь: Крысенко (Береговой) Мария
Отец ребёнка: Береговой Филипп
Рождение ребёнка
14.05.1922
Дочь: Шадышкова (Береговая) Ирина
Отец ребёнка: Береговой Филипп
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Береговой) Антонина
Отец ребёнка: Береговой Филипп
Рождение ребёнка
1930
Сын: Береговой Павел
Отец ребёнка: Береговой Филипп
Рождение ребёнка
1941
Сын: Береговой Анатолий
Отец ребёнка: Береговой Филипп
Босовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1943
Сын: Береговой Пётр
Отец ребёнка: Береговой Филипп
Смерть
Неизвестно