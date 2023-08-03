Шадышков Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Шадышков Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шадышков) Антонина
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Военная служба
Неизвестно
минометчик 47 ОПАБ
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Шадышков Владимир
Мать ребёнка: ?
Военная награда
?.06.1945
медаль "за оборону советского заполярья"
Смерть
Неизвестно