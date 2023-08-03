Шадышков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадышков Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Шадышков Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шадышков) Антонина

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Военная служба
Неизвестно
минометчик 47 ОПАБ
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Шадышков Владимир

Мать ребёнка: ?

Военная награда
?.06.1945
медаль "за оборону советского заполярья"
Смерть
Неизвестно

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