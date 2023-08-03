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Шадышков Сергей

Место рождения

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.12.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1927

Отец: Шадышков Фёдор

Мать: не указана

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шадышкова) ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шадышкова) Вера

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
08.02.1945
Воинское звание ст. матрос Наименование воинской части
Демобилизация
03.07.1951
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область

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