Шадышков Сергей
Место рождения
Дата рождения27.12.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1927
Отец: Шадышков Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шадышкова) ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шадышкова) Вера
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
08.02.1945
Воинское звание ст. матрос Наименование воинской части
Демобилизация
03.07.1951
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область