Шамигулова Зайтуна Гиниятовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамигулова Зайтуна Гиниятовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1948

Отец: Рысбаев Гиният Гиззатович

Мать: Юзьяшарова Зифа Мухамадулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамигулов Айбулат Закирович

Отец ребёнка: Шамигулов Зиннур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамигулов Наил Зиннурович

Отец ребёнка: Шамигулов Зиннур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамигулов Зиннур

Рождение ребёнка
05.06.1972

Дочь: Кагарманова Зульфира Зиннуровна

Отец ребёнка: Шамигулов Зиннур

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