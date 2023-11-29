Шамигулова Зайтуна Гиниятовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1948
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамигулов Айбулат Закирович
Отец ребёнка: Шамигулов Зиннур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамигулов Наил Зиннурович
Отец ребёнка: Шамигулов Зиннур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шамигулов Зиннур
Рождение ребёнка
05.06.1972
Дочь: Кагарманова Зульфира Зиннуровна
Отец ребёнка: Шамигулов Зиннур