Рысбаев Гиният Гиззатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1948
Дочь: Шамигулова Зайтуна Гиниятовна
Мать ребёнка: Юзьяшарова Зифа Мухамадулловна
Рождение ребёнка
16.07.1953
Сын: Юзьяшаров Муса Гиниятович
Мать ребёнка: Юзьяшарова Зифа Мухамадулловна
Смерть
Неизвестно