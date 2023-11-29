Рысбаев Гиният Гиззатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рысбаев Гиният Гиззатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юзьяшарова Зифа Мухамадулловна

Рождение ребёнка
16.11.1948

Дочь: Шамигулова Зайтуна Гиниятовна

Мать ребёнка: Юзьяшарова Зифа Мухамадулловна

Рождение ребёнка
16.07.1953

Сын: Юзьяшаров Муса Гиниятович

Мать ребёнка: Юзьяшарова Зифа Мухамадулловна

Смерть
Неизвестно

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