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Шамигулов Зиннур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамигулов Айбулат Закирович

Мать ребёнка: Шамигулова Зайтуна Гиниятовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамигулов Наил Зиннурович

Мать ребёнка: Шамигулова Зайтуна Гиниятовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамигулова Зайтуна Гиниятовна

Рождение ребёнка
05.06.1972

Дочь: Кагарманова Зульфира Зиннуровна

Мать ребёнка: Шамигулова Зайтуна Гиниятовна

Смерть
Неизвестно

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