Шамигулов Зиннур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамигулов Айбулат Закирович
Мать ребёнка: Шамигулова Зайтуна Гиниятовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамигулов Наил Зиннурович
Мать ребёнка: Шамигулова Зайтуна Гиниятовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1972
Дочь: Кагарманова Зульфира Зиннуровна
Мать ребёнка: Шамигулова Зайтуна Гиниятовна
Смерть
Неизвестно