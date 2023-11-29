Шамигулов Айбулат Закирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамигулов Айбулат Закирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамигулов Зиннур

Мать: Шамигулова Зайтуна Гиниятовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамигулова Ляйсан Айбулатовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамигулова Гузель Айбулатовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамигулов Фанил Айбулатович

Мать ребёнка: не указана

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