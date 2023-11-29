Кагарманова Зульфира Зиннуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1972
Отец: Шамигулов Зиннур
Рождение ребёнка
01.06.1999
Дочь: Кагарманова Зифа Закировна
Отец ребёнка: Кагарманов Закир
Рождение ребёнка
15.03.2000
Сын: Кагарманов Урал Закирович
Отец ребёнка: Кагарманов Закир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кагарманов Расуль Закирович
Отец ребёнка: Кагарманов Закир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кагарманова Илюза Закировна
Отец ребёнка: Кагарманов Закир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кагарманов Закир