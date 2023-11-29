Кагарманова Зульфира Зиннуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кагарманова Зульфира Зиннуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1972

Отец: Шамигулов Зиннур

Мать: Шамигулова Зайтуна Гиниятовна

Рождение ребёнка
01.06.1999

Дочь: Кагарманова Зифа Закировна

Отец ребёнка: Кагарманов Закир

Рождение ребёнка
15.03.2000

Сын: Кагарманов Урал Закирович

Отец ребёнка: Кагарманов Закир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кагарманов Расуль Закирович

Отец ребёнка: Кагарманов Закир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кагарманова Илюза Закировна

Отец ребёнка: Кагарманов Закир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кагарманов Закир

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