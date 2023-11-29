Кагарманов Закир
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кагарманов Расуль Закирович
Мать ребёнка: Кагарманова Зульфира Зиннуровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кагарманова Илюза Закировна
Мать ребёнка: Кагарманова Зульфира Зиннуровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1999
Дочь: Кагарманова Зифа Закировна
Мать ребёнка: Кагарманова Зульфира Зиннуровна
Рождение ребёнка
15.03.2000
Сын: Кагарманов Урал Закирович
Мать ребёнка: Кагарманова Зульфира Зиннуровна