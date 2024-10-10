Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Васильева) Васса Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Васильева) Васса Иларионовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.08.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1806 г.р.

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1829 ст.

Отец: Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич

Мать: Карпова Любовь Герасимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.02.1850 ст.

Муж: Гордеев-Федоров (Иларионов) Михаил Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1851 ст.

Сын: Иларионов-Гордеев-Федоров (Иванов) Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Гордеев-Федоров (Иларионов) Михаил Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1853 ст.

Дочь: Иларионова-Гордеева-Федорова (Иванова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Гордеев-Федоров (Иларионов) Михаил Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1858 ст.

Сын: Гордеев -Гордеичев (Иванов) Иоанн (Иван) Михайлович

Отец ребёнка: Гордеев-Федоров (Иларионов) Михаил Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1863 ст.

Дочь: Иларионова-Гордеева-Федорова (Иванова) Пераскева Михайловна

Отец ребёнка: Гордеев-Федоров (Иларионов) Михаил Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1868 ст.

Дочь: Иларионова-Гордеева-Федорова (Иванова) Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Гордеев-Федоров (Иларионов) Михаил Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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