Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Васильева) Васса Иларионовна
Место рождения
Дата рождения09.08.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1829 ст.
Бракосочетание
15.02.1850 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1851 ст.
Сын: Иларионов-Гордеев-Федоров (Иванов) Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Гордеев-Федоров (Иларионов) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1853 ст.
Дочь: Иларионова-Гордеева-Федорова (Иванова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Гордеев-Федоров (Иларионов) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1858 ст.
Сын: Гордеев -Гордеичев (Иванов) Иоанн (Иван) Михайлович
Отец ребёнка: Гордеев-Федоров (Иларионов) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1863 ст.
Дочь: Иларионова-Гордеева-Федорова (Иванова) Пераскева Михайловна
Отец ребёнка: Гордеев-Федоров (Иларионов) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1868 ст.
Дочь: Иларионова-Гордеева-Федорова (Иванова) Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Гордеев-Федоров (Иларионов) Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно