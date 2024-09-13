Карпова Любовь Герасимовна
Место рождения
Дата рождения11.09.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Васильева) Васса Иларионовна
Отец ребёнка: Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич
Сын: Лаврентьев-Тимофеев-Кошелев (Васильев) Самуил Иларионович
Отец ребёнка: Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич
Дочь: Лаврентьева-Тимофеева (Васильева) Дарья Иларионовна
Отец ребёнка: Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич
Сын: Лаврентьев-Тимофеев-Кошелев (Васильев) Павел Иларионович
Отец ребёнка: Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич
Дочь: Лаврентьева-Тимофеева (Васильева) Мария Иларионовна
Отец ребёнка: Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич
Дочь: Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Васильева) Агрипина Иларионовна
Отец ребёнка: Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич