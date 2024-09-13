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Карпова Любовь Герасимовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.09.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

1775 г.р.

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1806 ст.

Отец: Карпов Герасим Карпович

Мать: Стефанова Евдокия Мефодьевна-Нефедовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1824 ст.

Муж: Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1829 ст.

Дочь: Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Васильева) Васса Иларионовна

Отец ребёнка: Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1832 ст.

Сын: Лаврентьев-Тимофеев-Кошелев (Васильев) Самуил Иларионович

Отец ребёнка: Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1835 ст.

Дочь: Лаврентьева-Тимофеева (Васильева) Дарья Иларионовна

Отец ребёнка: Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.1836 ст.

Сын: Лаврентьев-Тимофеев-Кошелев (Васильев) Павел Иларионович

Отец ребёнка: Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1841 ст.

Дочь: Лаврентьева-Тимофеева (Васильева) Мария Иларионовна

Отец ребёнка: Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1843 ст.

Дочь: Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Васильева) Агрипина Иларионовна

Отец ребёнка: Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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