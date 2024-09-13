Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1805 ст.
Бракосочетание
28.01.1824 ст.
Рождение ребёнка
09.08.1829 ст.
Дочь: Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Васильева) Васса Иларионовна
Мать ребёнка: Карпова Любовь Герасимовна
Рождение ребёнка
14.08.1832 ст.
Сын: Лаврентьев-Тимофеев-Кошелев (Васильев) Самуил Иларионович
Мать ребёнка: Карпова Любовь Герасимовна
Рождение ребёнка
13.03.1835 ст.
Дочь: Лаврентьева-Тимофеева (Васильева) Дарья Иларионовна
Мать ребёнка: Карпова Любовь Герасимовна
Рождение ребёнка
30.10.1836 ст.
Сын: Лаврентьев-Тимофеев-Кошелев (Васильев) Павел Иларионович
Мать ребёнка: Карпова Любовь Герасимовна
Рождение ребёнка
25.03.1841 ст.
Дочь: Лаврентьева-Тимофеева (Васильева) Мария Иларионовна
Мать ребёнка: Карпова Любовь Герасимовна
Рождение ребёнка
03.06.1843 ст.
Дочь: Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Васильева) Агрипина Иларионовна
Мать ребёнка: Карпова Любовь Герасимовна
Смерть
Неизвестно