Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев-Кошелев (Лаврентьев) Иларион Васильевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.10.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

1772 г.р.

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1805 ст.

Отец: Тимофеев Василий Лаврентьевич

Мать: (Егорова) Ефимия Егоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1824 ст.

Жена: Карпова Любовь Герасимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1829 ст.

Дочь: Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Васильева) Васса Иларионовна

Мать ребёнка: Карпова Любовь Герасимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1832 ст.

Сын: Лаврентьев-Тимофеев-Кошелев (Васильев) Самуил Иларионович

Мать ребёнка: Карпова Любовь Герасимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1835 ст.

Дочь: Лаврентьева-Тимофеева (Васильева) Дарья Иларионовна

Мать ребёнка: Карпова Любовь Герасимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.1836 ст.

Сын: Лаврентьев-Тимофеев-Кошелев (Васильев) Павел Иларионович

Мать ребёнка: Карпова Любовь Герасимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1841 ст.

Дочь: Лаврентьева-Тимофеева (Васильева) Мария Иларионовна

Мать ребёнка: Карпова Любовь Герасимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1843 ст.

Дочь: Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Васильева) Агрипина Иларионовна

Мать ребёнка: Карпова Любовь Герасимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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