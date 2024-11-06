Гордеев -Гордеичев (Иванов) Иоанн (Иван) Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.01.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Гордеев-Федоров (Иларионов) Михаил Иванович
Мать: Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Васильева) Васса Иларионовна
Дочь: Иванова-Иларионова-Гордеева-Федорова (Михайлова) Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: (Дмитриева) Наталья Деметьевна
Дочь: Иванова-Иларионова-Гордеева-Федорова (Михайлова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: (Дмитриева) Наталья Деметьевна
Сын: Иванов-Иларионов-Гордеев-Федоров (Михайлов) Тихон Иванович
Мать ребёнка: (Дмитриева) Наталья Деметьевна
Дочь: Иванова-Иларионова-Гордеева-Федорова (Михайлова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: (Дмитриева) Наталья Деметьевна
Дочь: Иванова-Иларионова-Гордеева-Федорова (Михайлова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: (Дмитриева) Наталья Деметьевна
Дочь: Иванова-Иларионова-Гордеева-Федорова (Михайлова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: (Дмитриева) Наталья Деметьевна