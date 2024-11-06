Гордеев -Гордеичев (Иванов) Иоанн (Иван) Михайлович 21.01.1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГордеев -Гордеичев (Иванов) Иоанн (Иван) Михайлович

Гордеев -Гордеичев (Иванов) Иоанн (Иван) Михайлович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.01.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1829 г.р.

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1858 ст.

Отец: Гордеев-Федоров (Иларионов) Михаил Иванович

Мать: Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Васильева) Васса Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Жена: (Дмитриева) Наталья Деметьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.05.1877 ст.

Дочь: Иванова-Иларионова-Гордеева-Федорова (Михайлова) Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: (Дмитриева) Наталья Деметьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.11.1878 ст.

Дочь: Иванова-Иларионова-Гордеева-Федорова (Михайлова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: (Дмитриева) Наталья Деметьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1882 ст.

Сын: Иванов-Иларионов-Гордеев-Федоров (Михайлов) Тихон Иванович

Мать ребёнка: (Дмитриева) Наталья Деметьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1885 ст.

Дочь: Иванова-Иларионова-Гордеева-Федорова (Михайлова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: (Дмитриева) Наталья Деметьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1887 ст.

Дочь: Иванова-Иларионова-Гордеева-Федорова (Михайлова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: (Дмитриева) Наталья Деметьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1889 ст.

Дочь: Иванова-Иларионова-Гордеева-Федорова (Михайлова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: (Дмитриева) Наталья Деметьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.