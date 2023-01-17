Рукина (Ильинская) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукина (Ильинская) Анна Александровна

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Место рождения

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.07.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1844 ст.

Отец: Ильинский Александр Лукич

Мать: Ильинская Ольга Матвеевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Леоферова Неонилла Васильевна

Отец ребёнка: Рукин Василий Александрович

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Рукин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Рукин Василий Александрович

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Прозоровская Агния Васильевна

Отец ребёнка: Рукин Василий Александрович

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Рукин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Рукин Василий Александрович

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1872 ст.

Сын: Рукин Платон Васильевич

Отец ребёнка: Рукин Василий Александрович

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1875 ст.

Сын: Рукин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Рукин Василий Александрович

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукин Василий Александрович

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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