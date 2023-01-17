Рукина (Ильинская) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения14.07.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1844 ст.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Леоферова Неонилла Васильевна
Отец ребёнка: Рукин Василий Александрович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Рукин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Рукин Василий Александрович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Прозоровская Агния Васильевна
Отец ребёнка: Рукин Василий Александрович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Рукин Василий Александрович
Рождение ребёнка
14.11.1872 ст.
Отец ребёнка: Рукин Василий Александрович
Рождение ребёнка
18.12.1875 ст.
Отец ребёнка: Рукин Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно