Рукин Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1875 ст.
Рождение ребёнка
01.03.1902 ст.
Мать ребёнка: Рукина Елена Александровна
Рождение ребёнка
06.04.1907 ст.
Дочь: Рукина Александра Павловна
Мать ребёнка: Рукина Елена Александровна
Рождение ребёнка
23.09.1908 ст.
Мать ребёнка: Рукина Елена Александровна
Работа или профессия
1911
Священник, настоятель Тотемской Иоанно-Предтеченской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно