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Рукин Павел Васильевич

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Место рождения

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

18.12.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1875 ст.

Отец: Рукин Василий Александрович

Мать: Рукина Анна Александровна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1902 ст.

Сын: Рукин Василий Павлович

Мать ребёнка: Рукина Елена Александровна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.04.1907 ст.

Дочь: Рукина Александра Павловна

Мать ребёнка: Рукина Елена Александровна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.09.1908 ст.

Сын: Рукин Сергей Павлович

Мать ребёнка: Рукина Елена Александровна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1911
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Священник, настоятель Тотемской Иоанно-Предтеченской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукина Елена Александровна

Смерть
Неизвестно
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