Рукина (Чапурская) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения27.06.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника.
Рождение ребёнка
01.03.1902 ст.
Отец ребёнка: Рукин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
06.04.1907 ст.
Дочь: Рукина Александра Павловна
Отец ребёнка: Рукин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
23.09.1908 ст.
Отец ребёнка: Рукин Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно