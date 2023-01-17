Рукина (Чапурская) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукина (Чапурская) Елена Александровна

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Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.06.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника.
Рождение ребёнка
01.03.1902 ст.

Сын: Рукин Василий Павлович

Отец ребёнка: Рукин Павел Васильевич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.04.1907 ст.

Дочь: Рукина Александра Павловна

Отец ребёнка: Рукин Павел Васильевич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.09.1908 ст.

Сын: Рукин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Рукин Павел Васильевич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукин Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
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