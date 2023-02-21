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Рукин Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

31.08.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
27.11.1864 ст.
Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рукоположен во священника к Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Леоферова Неонилла Васильевна

Мать ребёнка: Рукина Анна Александровна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Рукин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Рукина Анна Александровна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Прозоровская Агния Васильевна

Мать ребёнка: Рукина Анна Александровна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Рукин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Рукина Анна Александровна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1872 ст.

Сын: Рукин Платон Васильевич

Мать ребёнка: Рукина Анна Александровна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
12.08.1875 ст.
Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Уволен от должности по болезни.
Рождение ребёнка
18.12.1875 ст.

Сын: Рукин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Рукина Анна Александровна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукина Анна Александровна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
31.08.1881 ст.
Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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