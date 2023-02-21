Рукин Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти31.08.1881 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
27.11.1864 ст.
Рукоположен во священника к Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Леоферова Неонилла Васильевна
Мать ребёнка: Рукина Анна Александровна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Рукин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Рукина Анна Александровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Прозоровская Агния Васильевна
Мать ребёнка: Рукина Анна Александровна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Рукина Анна Александровна
Рождение ребёнка
14.11.1872 ст.
Мать ребёнка: Рукина Анна Александровна
Работа или профессия
12.08.1875 ст.
Уволен от должности по болезни.
Рождение ребёнка
18.12.1875 ст.
Мать ребёнка: Рукина Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.1881 ст.