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Рукин Платон Васильевич

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Место рождения

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

14.11.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1872 ст.

Отец: Рукин Василий Александрович

Мать: Рукина Анна Александровна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
15.06.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Семинарии с аттестатом 1 разряда.
Работа или профессия
24.09.1893 ст.
Определен на должность учителя и законоучителя при Николаевкой Домшинской Единоверческой церковно-приходской школе Вологодского уезда, на каковой должности состоял до 20 апреля 1896 года.
Работа или профессия
04.04.1896 ст.
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Определен, а 28 того же месяца рукоположен в сан священника к Николаевской Старосельской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
С 05.09.1897 по 04.12.1901 ст.
По определениюю Грязовецкого отделения Вологодского Епархиального училищного Совета состоял законоучителем и заведующим местной школы грамотности для девочек.
Работа или профессия
13.03.1898 ст.
Указом Вологодской Духовной консистории за №1823 утвержден в должности миссионера 4-го округа Грязовецкого уезда, а за №2003 и для 3-го округа Тотемского уезда.
Награда
07.03.1899 ст.
Его Преосвященством Алексием, епископом Вологодским и Тотемским, награжден набедренником.
Работа или профессия
13.01.1900
Утвержден на трехлетний срок в должности Депутата на общеепархиальные и окружные съезды по училищным делам.
Работа или профессия
01.09.1900 ст.
Утвержден в должности законоучителя Новосельского начального народного училища и состоял в оной до 4 декабря 1901 года.
Награда
12.09.1901 ст.
По журнальному постановлению Грязовецкого отделения Епархиального училищного Совета за №19 объявлена признательность за доброе и внимательное отношение к школьным обязанностям.
Работа или профессия
23.11.1901 ст.
По Указу Вологодской Духовной консистории за №8216 переведен на священническую вакансию к Покровской Слободской церкви и со времени перемещения состоит заведующим и законоучителем местной церковно-при... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукина Юлия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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