Рессман (Грушкина) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грушкин Рафаил
Мать: Грушкина Мириам
Рождение ребёнка
10.02.1924
Дочь: Лессер Тамара (Сара)
Отец ребёнка: Рессман Абрам
Литва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рессман Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рессман Абрам
Смерть
Неизвестно