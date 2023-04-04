Рессман (Грушкина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рессман (Грушкина) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грушкин Рафаил

Мать: Грушкина Мириам

Рождение ребёнка
10.02.1924

Дочь: Лессер Тамара (Сара)

Отец ребёнка: Рессман Абрам

Литва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рессман Абрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рессман Абрам

Смерть
Неизвестно
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