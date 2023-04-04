Грушкин Рафаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грушкин Абрам Исаак
Мать: Грушкина Фрейда
Рождение ребёнка
29.12.1893
Мать ребёнка: Грушкина Песя
Рождение ребёнка
1894
Сын: Грушкин (грушкинас) Соони (Шайя)
Мать ребёнка: Грушкина Песя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рессман Вера
Мать ребёнка: Грушкина Мириам
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грушкина Мириам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельрод София
Мать ребёнка: Грушкина Песя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Мать ребёнка: Грушкина Песя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грушкин Израиль
Мать ребёнка: Грушкина Песя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грушкин (грушкинас) Исаак
Мать ребёнка: Грушкина Песя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грушкина Песя
Смерть
1930