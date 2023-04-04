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Грушкин Рафаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грушкин Абрам Исаак

Мать: Грушкина Фрейда

Рождение ребёнка
29.12.1893

Сын: Грушкин Абрам Рафаилович

Мать ребёнка: Грушкина Песя

Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1894

Сын: Грушкин (грушкинас) Соони (Шайя)

Мать ребёнка: Грушкина Песя

Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рессман Вера

Мать ребёнка: Грушкина Мириам

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грушкина Мириам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грушкина Песя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грушкина Песя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельрод София

Мать ребёнка: Грушкина Песя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Мать ребёнка: Грушкина Песя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грушкин Израиль

Мать ребёнка: Грушкина Песя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грушкина Песя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грушкин (грушкинас) Исаак

Мать ребёнка: Грушкина Песя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грушкина Песя

Смерть
1930
Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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