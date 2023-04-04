Грушкин Абрам Рафаилович 29.12.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грушкин Абрам Рафаилович

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 29.12.1893, Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

умер 12.08.1964, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Грушкин РафаилНеизвестно г.р.
Мать
Грушкина ПесяНеизвестно г.р.
Дети
Беренбилл (Грушкина) София31.01.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1893

Отец: Грушкин Рафаил

Мать: Грушкина Песя

Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

Работа или профессия
Неизвестно

врач

Место жительства
Неизвестно
Pilies St. 1, Ukmerge, Lithuania

Рождение ребёнка
31.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грушкина (Дискина) Фаина (Фейга)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
31.01.1932

Дочь: Беренбилл (Грушкина) София

Мать ребёнка: Грушкина (Дискина) Фаина (Фейга)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
12.08.1964
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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