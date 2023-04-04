Грушкин Абрам Рафаилович
мужской, родился 29.12.1893, Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
умер 12.08.1964, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецГрушкин РафаилНеизвестно г.р.
МатьГрушкина ПесяНеизвестно г.р.
Дети
Беренбилл (Грушкина) София31.01.1932 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
29.12.1893
Отец: Грушкин Рафаил
Мать: Грушкина Песя
Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Pilies St. 1, Ukmerge, Lithuania
Рождение ребёнка
31.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грушкина (Дискина) Фаина (Фейга)
Рождение ребёнка
31.01.1932
Дочь: Беренбилл (Грушкина) София
Мать ребёнка: Грушкина (Дискина) Фаина (Фейга)
Смерть
12.08.1964