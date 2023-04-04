Грушкина Песя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1893
Отец ребёнка: Грушкин Рафаил
Рождение ребёнка
1894
Сын: Грушкин (грушкинас) Соони (Шайя)
Отец ребёнка: Грушкин Рафаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельрод София
Отец ребёнка: Грушкин Рафаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Грушкин Рафаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грушкин Израиль
Отец ребёнка: Грушкин Рафаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грушкин (грушкинас) Исаак
Отец ребёнка: Грушкин Рафаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грушкин Рафаил
Смерть
1932