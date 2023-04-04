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Грушкина Песя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1893

Сын: Грушкин Абрам Рафаилович

Отец ребёнка: Грушкин Рафаил

Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1894

Сын: Грушкин (грушкинас) Соони (Шайя)

Отец ребёнка: Грушкин Рафаил

Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грушкин Рафаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грушкин Рафаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельрод София

Отец ребёнка: Грушкин Рафаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Грушкин Рафаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грушкин Израиль

Отец ребёнка: Грушкин Рафаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грушкин Рафаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грушкин (грушкинас) Исаак

Отец ребёнка: Грушкин Рафаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грушкин Рафаил

Смерть
1932
Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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