Рессман Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рессман Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1924

Дочь: Лессер Тамара (Сара)

Мать ребёнка: Рессман Вера

Литва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рессман Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рессман Вера

Смерть
Неизвестно
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