Рессман Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1924
Дочь: Лессер Тамара (Сара)
Мать ребёнка: Рессман Вера
Литва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рессман Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рессман Вера
Смерть
Неизвестно