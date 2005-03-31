Лессер (Рессман) Тамара (Сара) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛессер (Рессман) Тамара (Сара)

Лессер (Рессман) Тамара (Сара)

Место рождения

Литва

Дата рождения

10.02.1924

Дата смерти

31.03.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1924

Отец: Рессман Абрам

Мать: Рессман Вера

Литва
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Лессер Мартин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лессер Мартин

Смерть
31.03.2005
Лондон
Причина смерти: Сердечный приступ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close