Лессер (Рессман) Тамара (Сара)
Место рожденияЛитва
Дата рождения10.02.1924
Дата смерти31.03.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1924
Отец: Рессман Абрам
Мать: Рессман Вера
Литва
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: Лессер Мартин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лессер Мартин
Смерть
31.03.2005
Лондон
Причина смерти: Сердечный приступ