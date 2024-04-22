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Василий Фёдоров

Место рождения

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Фёдор Андреев

Мать: Пелагея Иванова

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Александр Васильевич

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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