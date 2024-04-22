Василий Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Фёдор Андреев
Мать: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Александр Васильевич
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Смерть
Неизвестно