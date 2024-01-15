Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Надежда Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Степан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Андреев
Смерть
Неизвестно