Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Андреев

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Надежда Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Андреев

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Александра Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Андреев

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Степан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Андреев

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Андреев

Смерть
Неизвестно
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