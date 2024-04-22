Фёдор Андреев
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
1794
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Надежда Фёдорова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Александра Фёдорова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Степан Фёдоров
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно