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Фёдор Андреев

Место рождения

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Андрей

Мать: не указана

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Надежда Фёдорова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Александра Фёдорова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Степан Фёдоров

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

Смерть
Неизвестно
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