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Елена Васильева

Место рождения

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

19.10.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Василий Фёдоров

Мать: Аксинья Иванова

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.02.1849

Муж: Савельев (савичев) Афанасий Григорьев

Рождение ребёнка
18.09.1850

Сын: Савичев Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Савельев (савичев) Афанасий Григорьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.11.1854

Сын: Савельев (савичев) Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Савельев (савичев) Афанасий Григорьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.09.1858

Сын: Савельев Александр Афанасьев

Отец ребёнка: Савельев (савичев) Афанасий Григорьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
13.10.1861

Сын: Савичев Николай Афанасьев

Отец ребёнка: Савельев (савичев) Афанасий Григорьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Савичев (савельев) Виктор Афанасьевич

Отец ребёнка: Савельев (савичев) Афанасий Григорьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
19.10.1867
Рассоха, Свердловский район, Северный край
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