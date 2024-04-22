Елена Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти19.10.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Василий Фёдоров
Мать: Аксинья Иванова
Бракосочетание
04.02.1849
Рождение ребёнка
18.09.1850
Сын: Савичев Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Савельев (савичев) Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
01.11.1854
Сын: Савельев (савичев) Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Савельев (савичев) Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
15.09.1858
Сын: Савельев Александр Афанасьев
Отец ребёнка: Савельев (савичев) Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
13.10.1861
Сын: Савичев Николай Афанасьев
Отец ребёнка: Савельев (савичев) Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Савичев (савельев) Виктор Афанасьевич
Отец ребёнка: Савельев (савичев) Афанасий Григорьев
Смерть
19.10.1867