Савельев (Савичев) Афанасий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев (Савичев) Афанасий Григорьев

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Савичев (савельев) Григорий Савельев

Мать: Татьяна Матфеева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
04.02.1849

Жена: Елена Васильева

Рождение ребёнка
18.09.1850

Сын: Савичев Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Елена Васильева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.11.1854

Сын: Савельев (савичев) Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Елена Васильева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.09.1858

Сын: Савельев Александр Афанасьев

Мать ребёнка: Елена Васильева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
13.10.1861

Сын: Савичев Николай Афанасьев

Мать ребёнка: Елена Васильева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Савичев (савельев) Виктор Афанасьевич

Мать ребёнка: Елена Васильева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Савичев Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
После 1885
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