Савельев (Савичев) Афанасий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
04.02.1849
Жена: Елена Васильева
Рождение ребёнка
18.09.1850
Сын: Савичев Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
01.11.1854
Сын: Савельев (савичев) Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
15.09.1858
Сын: Савельев Александр Афанасьев
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
13.10.1861
Сын: Савичев Николай Афанасьев
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Савичев (савельев) Виктор Афанасьевич
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Савичев Александр Афанасьевич
Смерть
После 1885