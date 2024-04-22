Савичев Николай Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавичев Николай Афанасьев

Савичев Николай Афанасьев

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

13.10.1861

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1861

Отец: Савельев (савичев) Афанасий Григорьев

Мать: Елена Васильева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Савичева Анна Ардалионова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Савичев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Савичева Анна Ардалионова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
16.07.1890

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Савичева Анна Ардалионова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Савичев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Савичева Анна Ардалионова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.03.1896

Сын: Савичев (савельев) Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Савичева Анна Ардалионова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.08.1898

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Савичева Анна Ардалионова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
04.10.1903

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Савичева Анна Ардалионова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
04.10.1903

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Савичева Анна Ардалионова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савичева Анна Ардалионова

Смерть
После 1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close