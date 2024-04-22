Савичев Николай Афанасьев
Место рождения
Дата рождения13.10.1861
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1861
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Савичева Анна Ардалионова
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Савичев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Савичева Анна Ардалионова
Рождение ребёнка
16.07.1890
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Савичева Анна Ардалионова
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Савичев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Савичева Анна Ардалионова
Рождение ребёнка
10.03.1896
Сын: Савичев (савельев) Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Савичева Анна Ардалионова
Рождение ребёнка
01.08.1898
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Савичева Анна Ардалионова
Рождение ребёнка
04.10.1903
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Савичева Анна Ардалионова
Рождение ребёнка
04.10.1903
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Савичева Анна Ардалионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916