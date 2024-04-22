Савичева (Норкина) Анна Ардалионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савичева (Норкина) Анна Ардалионова

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

22.01.1862

Дата смерти

22.10.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1862

Отец: Норкин Ардалион Васильевич

Мать: Норкина Марина Александровна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Савичев Николай Афанасьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Савичев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Савичев Николай Афанасьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
16.07.1890

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Савичев Николай Афанасьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Савичев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Савичев Николай Афанасьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.03.1896

Сын: Савичев (савельев) Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Савичев Николай Афанасьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.08.1898

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Савичев Николай Афанасьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
04.10.1903

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Савичев Николай Афанасьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
04.10.1903

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Савичев Николай Афанасьев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савичев Николай Афанасьев

Смерть
22.10.1916
Рассоха, Свердловский район, Северный край
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