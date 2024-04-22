Савичева (Норкина) Анна Ардалионова
Место рождения
Дата рождения22.01.1862
Дата смерти22.10.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1862
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Савичев Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Савичев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Савичев Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
16.07.1890
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Савичев Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Савичев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Савичев Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
10.03.1896
Сын: Савичев (савельев) Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Савичев Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
01.08.1898
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Савичев Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
04.10.1903
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Савичев Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
04.10.1903
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Савичев Николай Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1916