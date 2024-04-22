Савичев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавичев Николай Николаевич

Савичев Николай Николаевич

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Савичев Николай Афанасьев

Мать: Савичева Анна Ардалионова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Савичев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Савичева Анна Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
05.01.1912

Сын: Савичев Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Савичева Анна Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Савичева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савичева Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close