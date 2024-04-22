Савичев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Савичев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Савичева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1912
Сын: Савичев Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Савичева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Савичева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савичева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно