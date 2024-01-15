Савичева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Савичев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Савичев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
05.01.1912
Сын: Савичев Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Савичев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Савичев Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно