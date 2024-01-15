Савичева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савичева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Савичев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Савичев Николай Николаевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
05.01.1912

Сын: Савичев Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Савичев Николай Николаевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Савичев Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савичев Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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