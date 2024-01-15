Аксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
1825
Сын: Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
1834
Сын: Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
Смерть
Неизвестно