Аксинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Василево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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