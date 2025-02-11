Сюндюков Ефим Егоров / Яков Егоров 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюков Ефим Егоров / Яков Егоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1817, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 09.12.1872, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюндюков Егор Васильевич1792 г.р.
Мать
Сюндюкова Марья1793 г.р.
Дети
(Сюндюкова) Ефимия Яковлевна1839 г.р.
Сюндюков Степан Потапов1840 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Сюндюков Егор Васильевич

Мать: Сюндюкова Марья

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Сюндюкова) Ефимия Яковлевна

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Сюндюков Степан Потапов

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Сюндюков Феофилакт Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Сюндюков Федор Старший Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.07.1846

Сын: Сюндюков Владимир Яковлевич / Владимир Ефимов

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сюндюков Федор Младший Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

60

Рождение ребёнка
1853

Сын: Сюндюков Пантелей Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

57

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Сыресева (Сюндюкова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Смерть
09.12.1872
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От простуды

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