Сюндюков Ефим Егоров / Яков Егоров
мужской, родился 1817, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 09.12.1872, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюндюков Егор Васильевич1792 г.р.
МатьСюндюкова Марья1793 г.р.
Дети
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Отец: Сюндюков Егор Васильевич
Мать: Сюндюкова Марья
Дочь: (Сюндюкова) Ефимия Яковлевна
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Сын: Сюндюков Феофилакт Яковлевич
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Сын: Сюндюков Федор Старший Яковлевич
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Сын: Сюндюков Владимир Яковлевич / Владимир Ефимов
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Сын: Сюндюков Федор Младший Яковлевич
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Сын: Сюндюков Пантелей Яковлевич
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Дочь: Сыресева (Сюндюкова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Татьяна Павлова