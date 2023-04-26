Сыресева (Сюндюкова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыресева (Сюндюкова) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович

Мать: Татьяна Павлова

Бракосочетание
17.01.1886

Муж: Сырысев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
07.10.1886

Сын: Сырысев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
13.06.1888

Сын: Сырысев Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1890

Сын: Сырысев Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
09.12.1897

Сын: Сырысев Степан Михайлович

Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
28.07.1899

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
22.01.1902

Сын: Сырысев Св Во 26.01.1967 Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
30.10.1904

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырысев Осип Михайлович

Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырысев Илья Михайлов

Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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