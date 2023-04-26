Сыресева (Сюндюкова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович
Мать: Татьяна Павлова
Бракосочетание
17.01.1886
Рождение ребёнка
07.10.1886
Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
13.06.1888
Сын: Сырысев Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1890
Сын: Сырысев Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
09.12.1897
Сын: Сырысев Степан Михайлович
Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
28.07.1899
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
22.01.1902
Сын: Сырысев Св Во 26.01.1967 Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
30.10.1904
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сырысев Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно