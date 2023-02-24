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Сырысев Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Сырысев Николай Иванович

Мать: Аксинья Логиновна

Бракосочетание
17.01.1886

Жена: Сыресева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
07.10.1886

Сын: Сырысев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
13.06.1888

Сын: Сырысев Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1890

Сын: Сырысев Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
09.12.1897

Сын: Сырысев Степан Михайлович

Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
28.07.1899

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
22.01.1902

Сын: Сырысев Св Во 26.01.1967 Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
30.10.1904

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырысев Илья Михайлов

Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырысев Осип Михайлович

Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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