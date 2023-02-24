Сырысев Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Сырысев Николай Иванович
Мать: Аксинья Логиновна
Бракосочетание
17.01.1886
Жена: Сыресева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
07.10.1886
Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
13.06.1888
Сын: Сырысев Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1890
Сын: Сырысев Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
09.12.1897
Сын: Сырысев Степан Михайлович
Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
28.07.1899
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.01.1902
Сын: Сырысев Св Во 26.01.1967 Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
30.10.1904
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сыресева Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно