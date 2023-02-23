Татьяна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Афимья Яковлевна
Отец ребёнка: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович
1839
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Сюндюков Феофилакт Яковлевич
Отец ребёнка: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сюндюков Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сюндюков Пантелеймон Яковлевич
Отец ребёнка: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Сыресева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович
Смерть
1885