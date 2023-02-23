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Татьяна Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Афимья Яковлевна

Отец ребёнка: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович

1839
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сюндюков Степан Потапов

Отец ребёнка: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Сюндюков Феофилакт Яковлевич

Отец ребёнка: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Сюндюков Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сюндюков Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сюндюков Пантелеймон Яковлевич

Отец ребёнка: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сюндюков Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Сыресева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович

Смерть
1885
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