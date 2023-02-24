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Сюндюков Владимир Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович

Мать: Татьяна Павлова

Рождение ребёнка
1884

Сын: Сюндюков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1891

Сын: Сюндюков Ефим Владимирович

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Степанова

Смерть
Неизвестно
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