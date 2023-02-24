Сюндюков Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Сюндюков Яков (Ефим) Егорович
Мать: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Сюндюков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Владимировна
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1891
Сын: Сюндюков Ефим Владимирович
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Степанова
Смерть
Неизвестно