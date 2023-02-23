(Бекаева) Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Сюндюков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Сюндюков Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Сюндюков Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Сюндюков Ефим Владимирович
Отец ребёнка: Сюндюков Владимир Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1892