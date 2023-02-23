(Бекаева) Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бекаева) Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Сюндюков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Сюндюков Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Сюндюков Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Сюндюков Ефим Владимирович

Отец ребёнка: Сюндюков Владимир Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Владимир Яковлевич

Смерть
1892
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