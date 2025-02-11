Сюндюков Иван Владимиров
мужской, родился 05.01.1873, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 03.02.1873, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюндюков Владимир Яковлевич / Владимир Ефимов05.07.1846 г.р.
МатьСюндюкова Гликерия Степанова1848 г.р.
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Рождение
05.01.1873
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.02.1873
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область