Сюндюков Иван Владимиров 05.01.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюков Иван Владимиров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.01.1873, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 03.02.1873, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюндюков Владимир Яковлевич / Владимир Ефимов05.07.1846 г.р.
Мать
Сюндюкова Гликерия Степанова1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1873

Отец: Сюндюков Владимир Яковлевич / Владимир Ефимов

Мать: Сюндюкова Гликерия Степанова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
03.02.1873
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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